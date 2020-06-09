2020-06-09T13:17:09+03:00
Происшествия

Депутат ОЗС Кировской области, застреливший охотничьих собак, предстанет перед судом

Сам обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде
Ася Сорина
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Кировский Следком передал материалы дела в суд.Кировский Следком передал материалы дела в суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Расследование уголовного дела депутата Заксобрания Кировской области Вячеслава Ягдарова, расстрелявшего собак, завершилось. Подробности сообщил региональный Следственный комитет.

Напомним, перед самым Новым годом, 29 декабря 2019 года, всю Кировскую область потрясло сообщение: депутат ОЗС хладнокровно расстрелял ни в чем не повинных псов охотника из Зуевского района. Мужчина написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тела собак и отстрелянные гильзы на экспертизу.

Материалы проверки полиция передала кировскому Следкому. На депутата завели уголовное дело по статьям «жестокое обращение с животными» и «умышленное уничтожение чужого имущества». Сейчас расследование завершено, а материалы дела направлены в суд. Самому Ягдарову избрали на данный момент меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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