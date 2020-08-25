Коронавирус в Кировской области, последние новости на 25 августа 2020 года: плато заболеваемости и появление инфекции в детсаду

Каждые сутки в области стабильно выявляют с полсотни, а то и больше, новых случаев заражения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает региональный Минздрав, за минувшие сутки в Кировской области выявили 63 новых случая заражения COVID-19. Число выздоровевших в 7 раз меньше: накануне из инфекционных госпиталей выписали 9 пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 25 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали 6188 зараженных коронавирусом с симптомами болезни. Выздоровели за время наблюдения инфекции в регионе 5261 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 94 человека (+2 за минувшие сутки).

В инфекционных стационарах сейчас находятся 973 зараженных новой инфекцией, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. У 585 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 27 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Пятеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине сейчас находится 3672 человека. Все они - контактировавшие с заболевшими и приезжие из других регионов. Заболевших среди них нет. Всего с домашнего наблюдения врачей сняты 54008 жителей и гостей области.

Наш регион выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. По крайней мере, так считает областное управление Роспотребнадзора. О чем и сообщило на своем сайте: «текущая эпидемиологическая ситуация в области свидетельствует о наметившейся тенденции к стабилизации заболеваемости». Однако при этом ведомство сочло нужным уточнить, что возбудитель новой коронавирусной инфекции все еще активно циркулирует среди населения региона. Напомним, каждые сутки в области стабильно выявляют с полсотни, а то и больше, новых случаев заражения.

А тем временем коронавирус зафиксировали в одном из детских садов в пгт. Афанасьево. Как сообщила райадминистрация, у одного из сотрудников учреждения тест на инфекцию оказался положительным. Вчера детсад закрыли на дезинфекцию, однако уже сегодня, 25 августа, учреждение вновь заработало в штатном режиме. Стоит отметить, что две группы все-таки закрыли на двухнедельный карантин. Все контактировавшие с заболевшими должны уйти на самоизоляцию на тот же срок. Точное количество зараженных не разглашается.

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