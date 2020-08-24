Коронавирус в Кирове: область выходит на плато по заболеваемости

Каждые сутки в Кировской области стабильно выявляют с полсотни заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировская область выходит на плато по коронавирусу. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Текущая эпидемиологическая ситуация в области свидетельствует о наметившейся тенденции к стабилизации заболеваемости», - сообщает ведомство на своем интернет-портале. В то же время Роспотребнадзор информирует, что возбудитель новой инфекции все еще активно циркулирует среди населения.

Напомним, за минувшие сутки еще 63 кировчанина заболели коронавирусом. Выздоровели всего 9. Сейчас в области зарегистрировано 6188 случаев заражения, по данным регионального оперштаба. Выздоровели 5261 человек. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период от инфекции в нашем регионе скончались 94 человека.