В детском саду в Афанасьево выявили коронавирус

Теперь две группы детсада закроют на двухнедельный карантин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Положительный результат на коронавирусную инфекцию обнаружили у одного из работников дошкольного учреждения. Об этом сообщает администрация Афанасьевского района.

В понедельник, 24 августа, детсад закрыли на дезинфекцию. Однако уже на следующий день, 25 августа, учреждение продолжит работу в штатном режиме. За исключением двух групп - их закроют на двухнедельный карантин. Все контактные с заболевшими должны уйти на самоизоляцию на тот же срок. Точное количество заразившихся не названо.

Родителей попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. «Обеспечение безопасности и здоровья детей - общая задача образовательной организации и родителей», - сообщает районная администрация.

Тем временем, напоминаем, по сообщению кировского Роспотребнадзора, Кировская область выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Однако возбудитель инфекции все еще активно циркулирует среди населения.