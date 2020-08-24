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Коронавирус Covid-19

В детском саду в Афанасьево выявили коронавирус

Как выяснилось, один из его сотрудников заразился новой болезнью
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Теперь две группы детсада закроют на двухнедельный карантин.

Теперь две группы детсада закроют на двухнедельный карантин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Положительный результат на коронавирусную инфекцию обнаружили у одного из работников дошкольного учреждения. Об этом сообщает администрация Афанасьевского района.

В понедельник, 24 августа, детсад закрыли на дезинфекцию. Однако уже на следующий день, 25 августа, учреждение продолжит работу в штатном режиме. За исключением двух групп - их закроют на двухнедельный карантин. Все контактные с заболевшими должны уйти на самоизоляцию на тот же срок. Точное количество заразившихся не названо.

Родителей попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. «Обеспечение безопасности и здоровья детей - общая задача образовательной организации и родителей», - сообщает районная администрация.

Тем временем, напоминаем, по сообщению кировского Роспотребнадзора, Кировская область выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Однако возбудитель инфекции все еще активно циркулирует среди населения.