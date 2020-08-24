Коронавирус в Кирове: за сутки выписано всего девять пациентов

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение от коронавируса 973 пациента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 63 случая заражения коронавирусом - ровно столько же, сколько за предыдущие. Число выздоровевших в семь раз меньше: всего девять пациентов выписали накануне из инфекционной больницы. Кроме того, по данным федерального оперштаба, от коронавируса скончались за прошедшие 24 часа еще двое кировчан.

Таким образом, по состоянию на утро 24 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 6188 случаев заражения коронавирусом;

- 5261 человек выздоровел;

- 94 пациента умерли (по данным сайта стопкоронавирус.рф);

- 3672 жителя и гостя области находятся на домашнем карантине;

- 54008 человек снято с него за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 973 пациента с коронавирусом. У 585 человек из них болезнь осложнена пневмонией. 27 заболевших в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Пятеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.