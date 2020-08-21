Коронавирус в Кировской области, последние новости на 21 августа 2020 года: открытие домов культуры и подготовка к учебному год

С 1 сентября в регионе откроет свои двери целый ряд учреждений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает региональный Минздрав, за минувшие сутки в Кировской области выявили 64 новых случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших немного меньше: накануне из инфекционных госпиталей выписали 59 пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 21 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали 5941 зараженного коронавирусом с симптомами болезни. Выздоровели за время наблюдения инфекции в регионе 5106 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 90 человек (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных стационарах сейчас находятся 768 зараженных новой инфекцией, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. У 462 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 18 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине под присмотром врачей сейчас находятся 3362 человека. Это - жители региона, контактировавшие с заболевшими, либо гости из других областей. Зараженных среди них нет. За весь период с домашнего наблюдения сняли 53222 человека.

В Кировской области продолжают снимать ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Так, с 1 сентября в регионе откроет свои двери целый ряд учреждений. Дома и дворцы культуры, дома творчества, танцевальные и театральные студии, кружки и курсы и другие подобные организации смогут начать свою работу. Для них есть свои требования и правила - к примеру, обязательная социальная дистанция, запрет на массовые мероприятия и другие. Кроме того, образовательные и спортивные учреждения также начинают свою работу с 1 сентября.

К слову, новый учебный год в условиях пандемии внесет коррективы в школьную и студенческую жизнь юных кировчан. Так, линейки предстоят далеко не всем - только первоклассникам и учащимся выпускных классов, а также первокурсникам вузов и ссузов. В самих учреждениях должны стоять обеззараживатели воздуха, на входе будут измерять температуру. К слову, о входах - должны открыть все запасные. Для детей с признаками ОРВИ в школах оборудуют комнаты временного пребывания. В разных параллелях занятия будут начинаться в разное время, и общего звонка для школьников не будет. А учащиеся на «шестидневке» будут проводить субботу дома, на дистанционном обучении. Для начальных классов же организуют полноценное бесплатное питание. Меню появится на сайтах школ до 28 августа.

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