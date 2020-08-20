Коронавирус в Кирове: от инфекции скончались 90 человек

В реанимации находятся 18 пациентов, чье состояние врачи оценивают как тяжелое. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области, по данным регионального Минздрава, еще 64 человека заразились коронавирусом. У новых заболевших инфекция протекает со всеми симптомами. Количество выздоровевших практически одинаковое. Накануне из инфекционных стационаров выписали 59 пациентов. Помимо того, по данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в нашем регионе от коронавируса скончался еще один человек.

Таким образом, по состоянию на 20 августа 2020 года, в Кировской области выявили:

- 5941 случай заражения с симптомами болезни;

- 5106 человек выздоровели;

- 90 пациентов умерли;

- 3362 жителя и гостя региона находятся на домашнем карантине;

- 53222 наблюдаемых сняли с него за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 768 пациентов с COVID-19. У 462 человек из них болезнь осложняется пневмонией. 18 зараженных в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Трое из них подключены к аппарату ИВЛ.