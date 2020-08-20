Ослабление ограничений в Кирове: осенью заработают дома культуры, студии и мастерские

Кружки и творческие мастерские могут начать свою работу с 1 сентября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области продолжают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Правда, не для всех. Так, массажные и спа-салоны, а также солярии остаются закрытыми до 15 сентября, согласно новому постановлению правительства региона. На данный момент это - последние заведения, которые так и не открылись в области.

Зато зеленый свет получили культурные и образовательные учреждения. Так, с 1 сентября 2020 года разрешат работу:

- домов и дворцов культуры;

- домов народного творчества;

- танцевальных, художественных, театральных студий, школ, классов и кружков;

- творческих мастерских;

- центров обучения для детей и взрослых.

Также разрешат проводить тренинги и курсы для профессии, хобби и занятий для личного роста.

Однако все не просто так. Здесь, конечно, тоже есть свои условия:

- запрет на организацию активного отдыха и развлечений, массовых мероприятий;

- не допускать превышения предельно допустимого количества людей, которые могут находиться в помещении. Расчет - 1 человек на квадратный метр;

- соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм и требований.

На последнем основании базируется и разрешение работать для образовательных организаций. Для них, кстати, свои правила и изменения в работе, о чем подробнее можно прочитать здесь.

С 1 сентября смогут осуществлять деятельность и спортивные учреждения - при условии дезинфекции рук и бесконтактного измерения температуры у занимающихся людей и персонала. Соблюдение социальной дистанции - обязательное условие. Сотрудники обязаны носить индивидуальные средства защиты. Помещения должны проветриваться каждые два часа, а все контактные поверхности - обрабатываться дезинфицирующими средствами.

Такие правила будут действовать для образовательных и спортивных организаций до отмены режима повышенной готовности в нашем регионе.