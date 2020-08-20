Коронавирус в Кирове: как будет проходить новый учебный год для студентов и школьников

Кировских школ и университетов коснется ряд значительных изменений в работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область готова к очному обучению школьников и студентов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на конференции обсудили ряд вопросов по грядущему учебному году. И вот какие выводы сделали:

- традиционные линейки пройдут только для первоклассников и выпускников школ и первокурсников вузов и ссузов. Соблюдение социальной дистанции будет обязательным пунктом;

- в образовательных учреждениях откроют дополнительные входы. Учащимся и персоналу будут бесконтактно измерять температуру. На входах в учреждения установят дезинфицирующие средства. В местах массового скопления людей - обеззараживатели воздуха;

- в школах для детей с признаками ОРВИ организуют комнаты временного пребывания;

- в разных параллелях занятия будут начинаться в разное время. Общего звонка для всех не будет;

- учащиеся на «шестидневке» будут проводить субботу дома - на дистанционном обучении;

- для начальных классов организуют бесплатное питание. Первая смена будет получать горячее, салат, фрукты или овощи и напиток. Вторая смена - салат или овощи, горячее первое и второе блюда, а также напиток. До 28 августа школы опубликуют подробное меню на своих сайтах.