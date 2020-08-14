В новом учебном году кировские школьники будут учиться очно

Все первоклассники будут учиться в первую смену. Фото: Олег УКЛАДОВ

В городском департаменте образования рассказали об организации предстоящего учебного года. Несмотря на пандемию коронавируса, школы будут работать в привычном формате.

КАК БУДУТ УЧИТЬСЯ ШКОЛЬНИКИ

Родители первоклассников могут вздохнуть спокойно: все первые классы будут учиться в первую смену! Даже в тех школах, где сформировано по 8, 9 и 12 классов. С утра будут также учиться пятые, девятые, одиннадцатые классы. Их обучение должно быть организовано в первую смену. Такое постановление подписал Главный санитарный врач РФ. В городском департамента пообещали, что это требование «в кировских школах будет выполняться неукоснительно».

Во всех школах уроки должны заканчиваться не позднее 19.30. Но департамент образования рекомендовал школам начинать занятия второй смены с 12.00 либо с 13.00, чтобы школьники могли уходить домой в 17.30 - 18.30.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

С 1 сентября текущего года ученики начальной школы будут получать горячее питание бесплатно. В городском департаменте заявили, что пищеблоки и столовые в образовательных учреждениях готовы к этому.

Администрация школ сможет увеличивать время «обеденных» перемен, чтобы все ребята успевали поесть. В основном дети будут обедать после второго и третьего урока.

УЧИТЕЛЕЙ ХВАТИТ

В городском департаменте образования рассказали, что занятия будут организованы по всем предметам. Это возможно при условии, что некоторые педагоги буду преподавать сразу несколько дисциплин. Однако власти не стали отрицать и нехватку кадров в школах. На данный момент самыми проблемными остаются дисциплины: русский, английский языки и математика. Информацию о вакансия можно посмотреть на сайте https://kirovedu.ru.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во всех школах города будут организованы 30 минутные перерывы между сменами для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв увеличат до 60 минут.

Напомним, что на данный момент в списках на новый учебный год числятся 58661 учащийся, из них 7579 первоклассников.

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