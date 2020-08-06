В некоторых кировских школах будет более 10 первых классов

В 19 школах города будет сформировано от одного до трех первых классов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Более семи тысяч первоклассников пойдут в школы в новом учебном году. Об этом рассказали в кировском департаменте образования.

На данный момент в списках на новый учебный год числятся 58661 учащийся, из них 7579 первоклассников. К сожалению, некоторым детям придется учиться во вторую смену. К примеру, школа №25 набирает сразу 12 классов.

- В школе № 26 будет 9 первых классов. По 8 классов - в школах № 9, 11, 18, 66, 74. По 7 первых классов набрано в школах № 27, 42, 47,70, - сообщили в департаменте.

В 19 школах города будет сформировано от одного до трех первых классов. Больше всего повезло учащимся из общеобразовательных учреждений № 1, 19, 26, 39, 68, 69, Вятской православной и Лингвистической гимназии. Там ребята будут учиться в первую смену.

В текущем году в первые классы пойдут дети 2013 года рождения. По данным Росстата, в 2013 году впервые в истории новой России рождаемость превысила смертность.

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