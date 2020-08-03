2020-08-02T19:31:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 3 августа 2020 года: выписали 15 человек, госпитализировали - 64

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 3 августа
Виктор Карпов
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Семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.Семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 64 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших в четыре раза меньше: накануне из инфекционных стационаров выписали всего 15 пациентов. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в инфекционных стационарах скончались еще два человека.

Таким образом, по состоянию на 3 августа 2020 года в Кировской области выявили 4967 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 4006 человек. По данным федерального оперштаба, в Кировской области за весь период от коронавируса умерли 73 человека.

На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 3105 человек: те, кто контактировал с зараженными и приезжие из других регионов. Среди них нет ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 48663 жителя региона.

В инфекционных госпиталях на круглосуточном лечении находятся 880 больных с пневмонией. 23 пациента госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Семеро из них подключены к аппарату ИВЛ.

Массовые мероприятия в области по-прежнему под запретом, что исключает возможность провести ежегодные традиционные мероприятия. Отменился в том числе и традиционный ежегодный фестиваль «Рок над Вяткой». В текущем году его переносили дважды, и теперь сбор объявлен уже в 2021 году. Организаторы заверили, что все купленные билеты будут действительны в следующем году. Впрочем, их, конечно, можно и сдать.

Кировские кинотеатры написали коллективное открытое письмо губернатору региона. В нем директора шести учреждений кинобизнеса жалуются на простой, иски от коммунальщиков и арендаторов, долги перед прокатчиками. Кроме того, незнание точной даты открытия оттягивает ее на еще более неопределенный срок - как минимум от 5 до 7 дней. Неудивительно, что предприниматели потеряли терпение. Кинотеатры в Кировской области закрылись еще в марте, одними из первых. И вот уже пятый месяц им не могут позволить работу. Аналогичным образом чувствуют себя владельцы соляриев, спа-салонов, детских РЦ и ночных клубов. Из-за запрета на массовые мероприятия они также не могут пока позволить себе открыться для посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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