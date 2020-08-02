Коронавирус в Кирове: число летальных случаев увеличилось до 73 человек

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:25:49+03:00

В тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии 23 пациента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За минувшие сутки в Кировской области выявлено 64 новых случая заражения COVID-19 с симптомами болезни. По данным регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписали 15 человек , которые смогли справиться с болезнью. Отметим, что у выздоровевших коронавирус протекал с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии.

В инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 880 больных с пневмонией. В тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии 23 пациента. Количество зараженных, подключенных к аппарату ИВЛ, уменьшилось до 7.

По данным федерального оперштаба, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 73 человек. Таким образом, с 28 июля по 2 августа от COVID-19 умерили пять человек.

По состоянию на утро 2 августа в Кировской области выявили:

- 4967 случаев заражения;

- 4006 пациентов выздоровели;

- 73 человека умерли;

- 3105 жителей и гостей области находятся на домашнем карантине;

- 48663 человека сняли с него за весь период.

ИСТОЧНИК KP.RU