«Разгрести «авгиевы конюшни» вокруг Центрального рынка»: депутаты ОЗС приняли поправку о розничной торговле

Наказание ожидает тех, кто решит торговать с рук, из машин или из гаражей, на улицах и площадях. Фото: admkirov.ru

В четверг, 10 декабря, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты рассмотрели изменения, которые предусматривают внесение ряда поправок в закон «Об административной ответственности в Кировской области».

Всего региональный закон дополнят восьмью статьями. Так, появится новая штрафная санкция за несвоевременную уборку снега, наледи и мусора с тротуаров, пешеходных зон, остановок, из парков и скверов, с земельных участков и прилегающих территорий.

Конкретизирована и мера ответственности за розничную торговлю вне установленных мест. Авторы инициативы - Роман Титов и Дмитрий Сергеев.

Так, наказание ожидает тех, кто решит торговать с рук, из машин или из гаражей, на улицах, площадях, во дворах домов, в парках и скверах, а также в других местах, если они не относятся к специально установленным. Нарушителей ждет штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Зампред Заксобрания Владимир Костин и руководитель фракции «Справедливая Россия» Федор Сураев высказались против принятия данной поправки. Депутаты считают, что в реальности законопроект будет направлен против бабушек, которые продают выращенные на своих участках овощи и фрукты.

Роман Альбертович пояснил, что такая торговля запрещена федеральным законодательствам.

- Торговля без образования юридического лица, без кассового аппарата, продукцией, которая не прошла соответствующие санитарные проверки - запрещена, - подчеркнул Роман Титов. - Отмечу, что мы никак не можем обойти требования федерального законодателя и отделить бабушек от людей, которые недобросовестно торгуют и наносят ущерб бюджету.

Кроме того, Роман Титов сообщил, что депутаты попросили муниципальные власти обеспечить оборудованные места торговли для пожилых людей, которые выращивают продукцию на личных подсобных хозяйствах.

- Только тогда мы сможем восстановить социальную справедливость: и незаконную торговлю ограничить, и дать людям возможность заработать, торгуя на специально отведенных местах, - пояснил Роман Альбертович.

Опыт практики по административным делам показывает, что даже если будет составлен протокол в отношении бабушки, то суд признает такое нарушение малозначительным и прекратит производство. Роман Титов призвал верить в добросовестность правоприменения, а также заявил о необходимости расчистить «авгиевы конюшни» вокруг Центрального рынка.

-Никто бабушек обижать не хочет, и делать этого не будет, - добавил Роман Альбертович. - И никогда в нашей стране такого не было.

В итоге все предложенные изменения, включая неоднозначную поправку о торговле, приняли большинством голосов. Так, в областном законе будут конкретизированы следующие составы правонарушений:

- «Нарушения в сфере содержания территории муниципального образования»;

- «Не проведение мероприятий по стрижке и/или скашиванию сеяных и дикорастущих трав»;

- «Нарушение требований паспорта наружной отделки фасада»;

- «Размещение материалов информационного характера вне средств наружной информации»;

- «Размещение непригодного к эксплуатации разукомплектованного транспортного средства, а также его частей вне специально оборудованных мест»;

- «Нарушения в сфере содержания строительных площадок»;

- «Нарушения в сфере размещения и содержания средств наружной информации»;

- «Осуществление розничной торговли вне установленных мест».