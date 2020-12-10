Депутаты ОЗС поддержали в первом чтении законопроект о трехдневном голосовании на выборах

Новая норма позволит голосовать вне помещений избирательных участков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 10 декабря, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в процедуры проведения выборов. Авторы инициативы - Юрий Балыбердин и Герман Гончаров.

Юрий Александрович зачитал ключевые изменения, которые предусматривает законопроект, а именно:

- в избирательное законодательство Кировской области вводится понятие муниципального округа;

- устанавливаются ограничения в реализации пассивного избирательного права в отношении граждан, осужденных к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести;

- уточняется процедура внесения изменений в схему избирательных округов;

- предусматривается возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней, по решению комиссии, организующей выборы, референдум;

- уточняется статус членов избирательной комиссии, назначаемых по предложению политических партий.

Практически все предложенные изменения носят «косметический» характер, но инициатива с трехдневным голосованием может серьезно поменять расклад сил на предстоящих выборах.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Федор Сураев заявил, что необходимость изменений в законодательстве есть, но инициативу с трехдневным голосованием не одобряет. Коллегу поддержали и заместитель председателя законодательного собрания Владимир Костин.

- Фракция ЛДПР категорически против применения трехдневного голосования, так как отсутствует возможность контроля, а как следствие и соблюдение легитимности голосования, - прокомментировал инициативу Владимир Александрович.

Кроме того, вводится еще одно новшество, которое позволит голосовать вне помещений избирательных участков, в том числе и на придомовых территориях.

- Эпопея с пеньками, наверное, всем известна, - подчеркнул Владимир Костин.- Под «иными местами» голосования видимо понимаются те самые пеньки! Коллеги, я считаю, что в подобной редакции закон принимать нельзя даже в первом чтении.

Председатель областной избирательной комиссии Алексей Круглов пояснил, что решение о сроке проведения конкретного голосования будет принимать комиссия, организующая выборы или референдум. На это у нее будет десять дней с даты их назначения.

Валерий Басюк озвучил мнение профильного комитета: «рекомендуем принять данный законопроект в первом чтении, а также установить срок для внесения поправок до 15 января 2021 года».

В итоге голосами большинства депутатов законопроект в первом чтении принят: «За» - 35, против - 11, воздержалось - 4.