Депутатов ОЗС пустят на открытые заседания правительства Кировской области

Депутаты ОЗС рассмотрели на заседании 22 вопроса. Фото: zsko.ru

В четверг, 10 декабря, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты рассмотрели законопроект об уточнении права депутата присутствовать на открытых заседаниях органов исполнительной власти. Авторами инициативы являются Роман Титов и Федор Киселев.

Роман Альбертович пояснил, что право депутатов присутствовать на открытом заседании не предусмотрено в законе, а нахождение на встречах «во многом помогут депутату в исполнении его полномочий».

- Отмечу, что если законопроект будет принят, то участие в таких заседаниях все равно будет носить заявительный характер, т.к. мероприятия будут организовывать органамы исполнительной власти, - подчеркнул Роман Титов.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Федор Сураев поинтересовался у Романа Альбертовича, что ему раньше мешало присутствовать на открытых заседаниях, а также предложил добавить в законопроект право выступления депутатов на таких встречах.

Автор инициативы постарался уйти от острого вопроса коллеги. Роман Титов пояснил, что ему никто не мешает, а оппозиционным депутатам, например, будут препятствовать.

-На мой взгляд, правильно данное право прописать, чтобы оно у нас было закреплено по закону, - ответил Роман Альбертович. - Вы справедливо замечаете, что участие подразумевает выступление. Так, кто вам мешает поднять руку и попросить слова? Уверен, вам никто не откажет. Думаю, что данную норму детализировать не надо.

Получилось, что Роман Альбертович сам запутался в своей аргументации. Мол, оппозицию на открытое заседание могут не пустить, но слово обязательно дадут.

Профильная комиссия поддержала инициативу. Большинством голосов народных избранников законопроект принят в окончательной редакции.