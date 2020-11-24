В Кировской области планируют увеличить прожиточный минимум для пенсионеров

Прожиточный минимум для пенсионера будет увеличен на 9,8%. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Законодательное собрание Кировской области внесен законопроект о величине прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. Его планируют установить на уровне 9 тысяч 348 рублей.

В документе сказано, что прожиточный минимум для пенсионера увеличат на 9,8% и он будет на 5,4% выше установленного законом Кировской области от 24 сентября 2020 года. Такой рост связан с изменением прогнозной величины показателя в целом по России - с 9 512 на 10 022 рубля.

Докладчиком назначен начальник управления государственной службы занятости населения Руслан Бондарчук. Законопроект планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании ОЗС.

Напомним, что в сентябре депутаты уже приняли аналогичный законопроект. Тогда сумму прожиточного минимум на 2021 год рассчитали на уровне 8 тысяч 872 рубля. Подробнее здесь.

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