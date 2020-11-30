Коронавирус в Кировской области, последние новости на 30 ноября 2020 года: за прошедшую неделю в инфекционных стационарах скончалось пять человек

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3970 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 30 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 242 случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

-789 жителей области выздоровели, в том числе 113 человека выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли 14105 жителей области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3970 пациентов; у 3496 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3234 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 474 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 118 человек c диагнозом «коронавирус» и 37 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключено 28 заболевших новой инфекцией и 1 больной с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 12559 пациентов. На домашнем карантине находятся 24010 человек, из них свыше 6000 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 125000 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 194 (+1). За прошедшую неделю в инфекционных госпиталях скончалось пять человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,09% (средний по России - 1,75%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 29 ноября не предоставил.

С 16 ноября в регионе бесплатно выдают медикаменты тем, кто лечится амбулаторно. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на 28 ноября врачами выписано 17128 рецептов и 11414 человек уже получили по ним лекарства. Учитывая, что заболевшие должны соблюдать карантин, препараты им домой приносят медики, волонтеры, соцработники или родственники тех, кто лечится дома.

Согласно постановлению правительства Кировской области от 20 ноября, проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения приостановлено до 14 января.

Помимо этого, согласно санитарному законодательству, все прилетающие в Россию из-за границы должны сдать тест на COVID-19 и в течение трех дней разместить результаты обследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг. И до получения результатов исследования они должны соблюдать режим самоизоляции.

В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области сообщили, что с 1 августа текущего года на территорию региона прибыло более 8 тысяч человек. 350 из них не выполнили требования и были приглашены для составления протокола об административной ответственности. В итоге управление составило 189 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (штраф от 15 до 40 тысяч рублей). В настоящее время за нарушение санитарных требований суды выписали штрафы на общую сумму 112 тысяч 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.