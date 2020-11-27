Коронавирус в Кировской области: на вернувшихся из-за границы составлено 189 протоколов

До получения результатов на COVID-19 прибывшие из заграницы должны соблюдать режим самоизоляции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно санитарному законодательству, все прилетающие в Россию из-за границы должны сдать тест на COVID-19 и в течение трех дней разместить результаты обследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг. И до получения результатов исследования они должны соблюдать режим самоизоляции.

В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области сообщили, что с 1 августа текущего года на территорию региона прибыло более 8 тысяч человек. 350 из них не выполнили требования и были приглашены для составления протокола об административной ответственности. В итоге управление составило 189 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (штраф от 15 до 40 тысяч рублей). В ведомстве также уточнили, что если из-за нарушителей был причинен вред здоровью других людей, дело возбуждают по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ, штраф составляет от 150 до 300 тысяч рублей.

В настоящее время за нарушение санитарных требований судами выписаны штрафы на общую сумму 112 тысяч 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.