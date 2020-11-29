Коронавирус в Кировской области: за неделю в инфекционных стационарах скончалось пять человек

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 3970 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 29 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлен 242 случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 789 жителей области, в том числе 113 выписаны домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 3970 пациентов, у 3496 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3234 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 474 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 118 пациентов с коронавирусом, 28 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 37 жителей области с «диагностическими» пневмониями, 1 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 194 (+1). За неделю в инфекционных госпиталях скончалось пять человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,09% (средний по России - 1,75%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 29 ноября не предоставил.

В амбулаторных условиях проходят лечение 12559 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24010 человек, из которых более 6000 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 125000 человек.

- Медицинскими организациями региона выписано 17128 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, 11414 человека уже получили по ним лекарства, - сообщили в региональном оперштабе.