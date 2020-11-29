Коронавирус в Кировской области, последние новости на 29 ноября 2020 года: более 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

В отделении реанимации проходят лечение 122 человека c диагнозом «коронавирус» и 31 пациент с пневмониями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 29 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлен 241 случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

-1099 жителей области выздоровели, в том числе 207 человек выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли 13992 жителя области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3761 пациент; у 3289 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3109 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 472 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 122 человека c диагнозом «коронавирус» и 31 пациент с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключены 27 заболевших новой инфекцией и 1 больной с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 11328 пациентов. На домашнем карантине находятся 23820 человек, из них свыше 6000 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 124000 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, в регионе скончались 193 (+1) жителя. Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 29 ноября не предоставил.

С 16 ноября в регионе бесплатно выдают медикаменты тем, кто лечится амбулаторно. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на 28 ноября врачами выписано 16301 рецепт и 10958 человек уже получили по ним лекарства. Учитывая, что заболевшие должны соблюдать карантин, препараты им домой приносят медики, волонтеры, соцработники или родственники тех, кто лечится дома.

Согласно постановлению правительства Кировской области от 20 ноября, проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения приостановлено до 14 января.

Помимо этого, согласно санитарному законодательству, все прилетающие в Россию из-за границы должны сдать тест на COVID-19 и в течение трех дней разместить результаты обследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг. И до получения результатов исследования они должны соблюдать режим самоизоляции.

В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области сообщили, что с 1 августа текущего года на территорию региона прибыло более 8 тысяч человек. 350 из них не выполнили требования и были приглашены для составления протокола об административной ответственности. В итоге управление составило 189 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (штраф от 15 до 40 тысяч рублей). В настоящее время за нарушение санитарных требований суды выписали штрафы на общую сумму 112 тысяч 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.

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