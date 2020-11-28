Коронавирус в Кировской области: в реанимации находятся более 150 пациентов

У 3289 госпитализированных поставлен диагноз «коронавирус», у 3109 из них болезнь осложняется пневмонией. Фото: Алексей Гмызин

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 28 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлен 241 случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 1099 жителей области, в том числе 207 выписаны домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 3761 пациент, у 3289 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3109 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 472 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 122 пациента с коронавирусом, 27 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 31 житель области с «диагностическими» пневмониями, 1 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 193 (+1).

В амбулаторных условиях проходят лечение 11328 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 23820 человек, из которых более 6000 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 124000 человек.

- Медицинскими организациями региона выписано 16301 рецепт на бесплатные лекарственные препараты, 10958 человек уже получили по ним лекарства, - сообщили в региональном оперштабе.

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