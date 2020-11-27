Коронавирус в Кировской области, последние новости на 27 ноября 2020 года: выписано 13770 рецептов на бесплатные лекарств для тех, кто лечится амбулаторно

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся более 3000 пациентов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 27 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 239 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 1132 жителя области выздоровели, в том числе 276 человек выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли 13592 жителя области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3803 пациента; у 3323 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3114 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 480 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 118 человека c диагнозом «коронавирус» и 33 пациента с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключены 25 заболевших новой инфекцией и 1 больной с пневмонией.

Амбулаторно лечится 12660 пациентов. На домашнем карантине находятся 23941 человек, из них свыше 6300 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 122000 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, в регионе скончался 191 жителей. Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 27 ноября не предоставил.

С 16 ноября в регионе бесплатно выдают медикаменты тем, кто лечится амбулаторно. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на 27 ноября врачами выписано 13770 рецептов и 8550 человек уже получили по ним лекарства. Учитывая, что заболевшие должны соблюдать карантин, препараты им домой приносят медики, волонтеры, соцработники или родственники тех, кто лечится дома.

Согласно постановлению правительства Кировской области от 20 ноября, на территории региона до 14 января приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения.

А с 24 ноября в области изменились правила обследования и выписки пациентов с COVID-19, сроки получения результатов теста, а также условия самоизоляции при контакте с заразившимся. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Черняев.

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