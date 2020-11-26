Коронавирус в Кировской области: в амбулаторных условиях проходят лечение 12660 пациентов

За минувшие сутки в регионе выявлено 239 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 26 ноября.
Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 239 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 1132 жителя области, в том числе 276 выписаны домой из инфекционных стационаров.
На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3803 пациента; у 3323 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3114 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 480 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.
В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:
- 118 пациентов с коронавирусом, 25 из них - на искусственной вентиляции легких;
- 33 жителя области с «диагностическими» пневмониями, 1 из которых - на ИВЛ.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 191 (+1).
В амбулаторных условиях проходят лечение 12660 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 23941 человек, из которых более 6300 - дети, заболевших среди них нет.
Снято с карантина за весь период наблюдения более 122000 человек.