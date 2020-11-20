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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 20 ноября 2020 года: бесплатные лекарства уже получили 1218 человек, находящихся на амбулаторном лечении

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 20 ноября
Виктор КарповВиктор Карпов
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Бесплатные препараты домой заболевшим коронавирусом приносят медики, волонтеры или соцработники.

Бесплатные препараты домой заболевшим коронавирусом приносят медики, волонтеры или соцработники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на утро 20 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 223 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 1119 жителей области выздоровели, в том числе 295 человек выписались из инфекционных стационаров.За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли более 11,5 тысячи жителей области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3898 пациент; у 3393 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3217 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 505 госпитализированных диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 111 человек c диагнозом «коронавирус» и 34 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 30 заболевших новой инфекцией и 6 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 11332 пациентов. На домашнем карантине находятся 24103 кировчан, из них свыше 6400 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 112000 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 187 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 18 ноября не предоставил.

Все ограничения в регионе будут действовать, как минимум, до 10 декабря. Кировчанам, появившимся в общественном транспорте и местах массового скопления людей, а также в лифтах, такси и на парковках, грозит штраф. Кроме того, с 23.00 до 06.00 оштрафовать могут и кировские заведения общепита, если они будут принимать посетителей в это время и проводить развлекательные мероприятия.

В начале ноября Кировская область получила из резервного фонда правительства РФ 47,5 миллиона рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. С 16 ноября текущего года в регионе стартовала бесплатная выдача медикаментов. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на сегодняшний день врачами выписано 2584 рецептов и 1218 человек уже получили по ним лекарства.

Учитывая, что заболевшие должны соблюдать карантин, препараты им домой приносят медики, волонтеры или соцработники. Лекарства также могут получить родственники тех, кто лечится амбулаторно.

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