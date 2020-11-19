Коронавирус в Кировской области: за минувшие сутки в регионе выявлено 223 новых случаев заражения

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 111 пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 19 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 223 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 1119 жителей области, в том числе 295 выписаны домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 3898 пациентов с COVID-19, у 3217 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 505 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

-111 пациентов с коронавирусом, 30 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 34 жителя области с «диагностическими» пневмониями, 6 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 187. За сутки в инфекционном госпитале скончался еще один пациент.

В амбулаторных условиях проходят лечение 11332 пациента. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24103 человека, из которых более 6400 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 112000 человек.