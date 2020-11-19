Депутаты ОЗС указали на недостатки бюджета на 2021 год

Доходы областного бюджета на 2021 год запланированы в объеме 65,9 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 19 ноября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Оно прошло в формате видеоконференцсвязи. Первым вопросом на повестке стоял законопроект об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

С докладом выступила региональный министр финансов Лариса Маковеева. Она сообщила, что бюджет был сформирован на основании прогноза социально-экономического развития области на трехлетний период. Помимо этого, в бюджете учтены экономические риски, связанные с пандемией коронавируса.

Доходы областного бюджета на 2021 год запланированы в объеме 65,9 млрд рублей, расходы - 67 млрд рублей, дефицит - 1,1 млрд рублей.

Основные параметры областного бюджета. Фото: vk.com/kirovreg43

Источники покрытия дефицита:

- остатки средств, которые сформируются на 1 января 2021 года;

- кредиты, которые дополнительно предлагается привлечь на сумму 634 миллионов рублей.

Сокращена и сумма выплат по государственным кредитам - до 780 миллионов рублей в 2021 году. Изначально предполагалось, что она составит 3,1 млрд рублей, но по решению Правительства РФ сумма уменьшается, а высвободившиеся средства регион направит на реализацию национальных проектов. Кроме того, регион не должен допустить неконтролируемый рост госдол, его верхний предел спрогнозирован в объеме 24,9 млрд рублей.

В целом областной бюджет остается социальным. Доля средств на социально-ориентированные расходы составляет 64%, или 43,1 млрд рублей. Сохраняются все действующие меры поддержки.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Владимир Костин обратил внимание на то, что бюджет верстается в условиях непростой экономической ситуации.

- Хотелось, чтобы правительство области уделило внимание эффективности расходования бюджетных средств, - подчеркнул Владимир Александрович. -Муниципалитеты, которые получают субсидии из областного бюджета не всегда расходуют их эффективно. К примеру, город Киров, который создал новую схему транспортного движения за 15 миллионов рублей, но до сих пор администрация не удосужилась согласовать ее со всеми контрольными инстанциями. Также это можно адресовать ряду министерств, которые реализуют национальные проекты. В качестве ответственности нужно предусматривать не сокращение финансирования, а дисциплинарные санкции конкретным чиновникам.

Владимир Костин также подчеркнул, что в социальной сфере необходимо закладывать деньги на строительство школ и детских садов.

- Я надеюсь, что ко второму чтению вы учтете пожелания депутатов, - добавил заместитель председателя ОЗС. - С учетом того, что сейчас нет должных расходов на социальные объекты, которые мы очевидно должны построить – школа в Нолинске и Малмыже, поликлиника в микрорайоне Чистые пруды и т.д. Фракция ЛДПР в первом чтении проект бюджета не поддержит.

С заключением на проект областного бюджета выступил председатель Контрольно-счетной палаты Кировской области Юрий Лаптев. Он обратил внимание депутатов на то, что источником покрытия дефицита выступают банковские кредиты и предполагаемый остаток средств на едином счете.

- Источники этих средств непонятны и очень неконкретны, - подчеркнул Юрий Николаевич - В 2021 году в связи с необходимостью рефинансирования действующих банковских кредитов, погашения бюджетных кредитов на 1,4 млрд рублей вырастет объем коммерческих заимствований, и государственный долг Кировской области может увеличиться более чем на 600 млн рублей.

По итогам экспертизы областного бюджета КСП отмечено, что по отдельным мероприятиям в сфере здравоохранения, культуры и газификации финансирование не предусмотрено либо сокращено, что не позволит реализовать ряд запланированных государственных программ.

В целом КСП отмечает, что формирование областного бюджета на 2021 год и плановый период осуществлено с требованиями бюджетного кодекса.

- Мы с учетом замечаний и предложений рекомендуем принять бюджет в первом чтении, - отметил председатель КСП. - Надеемся, что ко второму чтению в бюджет будут внесены поправки и соответствующие уточнения.

В итоге большинством голосов проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов» принят. Оппозиционные фракции проголосовали против или воздержались.

- Результаты голосования: «ЗА» - 36, против - 2, воздержалось - 11 депутатов. Решение принято в первом чтении, - подвел итог спикер ОЗС Владимир Бакин.

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