Более 142 млн рублей задолжал лечебным учреждениям Кировский фонд ОМС

Остаток денежных средств на счете Фонда на 1 октября был 765,6 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Одна из причин - задержка поступлений из других регионов

Контрольно-счетная палата проверила исполнение бюджета регионального Фонда обязательного медицинского страхования за три квартала текущего года.

Проверка показала, что на 01.10.2020 года по доходам бюджет исполнен 74,1% от годового плана, а по расходам на - 70,6%. Остаток денежных средств на счете увеличился до 765,6 млн рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы Фонда ОМС увеличились на 821,7 млн рублей. Но при этом поступления из территориальных фондов ОМС других регионов РФ снизились. Из-за этого кировский Фонд не заплатил медицинским учреждениям Кировской области за услуги, которые были оказаны пациентам из других субъектов РФ. На 1 октября текущего года долг составлял 142,3 млн рублей.

Средства за медицинские услуги, которые были оказаны жителям других регионов без соответствующих направлений от территориальных медучреждений кировский Фонд ОМС вынужден взыскивать через суд.

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