Благоустройство набережной в Омутнинске перенесено на 2021 год

Проект «ЗАВОДной Омутнинск» стал победителем всероссийского конкурса. Фото: kirovreg.ru

В среду, 18 ноября, состоялось очередное заседание профильного комитета ОЗС по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи.

Особое внимание депутаты уделили вопросам благоустройства. Беспокойство вызывают два проекта - в Омутнинске и Советске, которые стали победителями всероссийского конкурса.

На реализацию проекта «Советск. Кукарка» Кировская область получила 60 миллионов рублей, а уже в декабре 2019 администрация Советска заключила контракт с подрядчиком ООО «Тантал-Сервис» на проведение работ. Итоговая сумма тендера составила 56,2 миллиона рублей.

Работы должны завершиться до конца года. Но пока техническая готовность объектов составляет всего 68%, а освоение средств субсидии - 23%. Однако в профильном министерстве уверены, что подрядчик уложится в срок, ведь в слободе Кукарка уже выполнены все сезонные работы.

На проект «ЗАВОДной Омутнинск» было выделено около 70 миллионов рублей. В настоящее время работы на объекте перенесены на 2021 год и должны завершиться до 30 сентября. В текущем году предстоит подготовить проектную документацию и заключить контракт на выполнение работ.