Проект бюджета Кировской области: в 2021 году дефицит может составить 1,1 млрд рублей

Основные параметры областного бюджета. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кировской области прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на трехлетний срок. Об основных параметрах законопроекта рассказала региональный министр финансов Лариса Маковеева.

Доходы областного бюджета на 2021 год запланированы в объеме 65,9 млрд рублей, расходы - 67 млрд. рублей, дефицит - 1,1 млрд рублей. На реализацию национальных проектов предусмотрено 10,3 млрд рублей.

Структуру собственных доходов в среднесрочной перспективе формируют три ключевых источника:

- налог на доходы физических лиц;

- налог на прибыль;

- акцизы.

Главный приоритет расходов бюджета - социальная сфера: сохранение работы государственных и муниципальных учреждений, повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, а также увеличение МРОТ до 12 тысяч 792 рублей.

На дороги в 2021 году собираются потратить 8,3 млрд рублей, в 2022 году - 8,6 млрд рублей, в 2023 году - 10,3 млрд рублей.

Сокращена и сумма выплат по государственным кредитам - до 780 миллионов рублей в 2021 году. Изначально предполагалось, что она составит 3,1 млрд рублей, но по решению Правительства РФ сумма уменьшается, а высвободившиеся средства регион направит на реализацию национальных проектов.

Напомним, что ранее совет Законодательного Собрания рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Депутатам предстоит рассмотреть данный вопрос 19 ноября на пленарном заседании.

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