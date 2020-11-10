Коронавирус в Кировской области, последние новости на 10 ноября 2020 года: почти 11 тысяч человек лечатся в домашних условиях

Власти региона обещают усовершенствовать тестирование на коронавирус. Фото: Виталий ТИМКИВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 10 ноября.

За минувшие сутки в регионе выявлено 185 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 406 человек, в том числе 36 жителей области выписались из инфекционных стационаров. Такие данные приводит на утро 10 ноября оперштаб Кировской области.

В инфекционных стационарах сейчас находятся 4164 пациента: 3594 из них c диагнозом COVID-19, у 3261 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 570 госпитализированных поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 76 человек c диагнозом COVID-19 и 38 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 заболевших коронавирусом и 8 больных с пневмонией.

В амбулаторных условиях проходят лечение 10984 пациента. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находится 21907 человек, из которых более 5400 - дети, заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период наблюдения более 99700 жителей области. А вылечилось за это время 10387 человек, у которых коронавирус протекал с пневмонией.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 177 (+1). За прошедшую неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 9 ноября не предоставил.

В рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ Кировская область занимает 38 место. Коэффициент распространения вируса в регионе снизился и составил 1,09Rt.

В Кировской области с 28 октября ужесточили масочный режим. Теперь кировчане обязаны носить СИЗ как в общественном транспорте и местах массового скопления людей, так и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, с 23.00 до 06.00 запретили работу кировских заведений общепита. Также в эти часы нельзя проводить развлекательные мероприятия, спектакли и концерты. Сначала власти объявили об усилении карантина на две недели. Но эпидемиологическая обстановка заставила продлить действующие в регионе ограничения до 10 декабря. Новое постановление регионального правительства вступило в силу 6 ноября. 4073361

Уже на текущей неделе больным коронавирусом, которые лечатся на дому, должны начать выдавать лекарства бесплатно. 47,5 миллиона рублей на эти цели выделят из резервного фонда правительства РФ. Препараты можно будет получать в государственной аптечной сети.

Кроме того, из федерального бюджета нашему региону выделили еще 215 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Полученные средства областные власти планируют потратить на закупку нового медицинского оборудования, а также на приобретение СИЗ и медикаментов. Кроме того, в регионе усовершенствуют тестирование на коронавирус.

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