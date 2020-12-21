Коронавирус в Кировской области, последние новости на 21 декабря 2020 года: за минувшую неделю от коронавируса скончались семь человек

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3960 жителей области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 21 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 244 случая заражения COVID-19;

- 559 жителей области выздоровели;

- на амбулаторном лечении находятся 13449 человек.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3960 жителей области; у 3507 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, 3259 человек, помимо COVID-19, болеют еще и пневмонией. Еще у 453 пациентов есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы. В отделении реанимации находятся 115 человек c диагнозом «коронавирус», 18 из них - на ИВЛ.

За сутки лаборатории Кировской области сделали 5466 тестов на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 601 исследование легких на КТ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 217 (+1). За минувшую неделю в Кировской области скончались семь пациентов с коронавирусом. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,95% (средний по России - 1,79%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 20 декабря не предоставил.

С 12 декабря в нашем регионе идет вакцинация от коронавируса. Напомним, записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив на номер 122 (добавочный 4). На данный момент сделали это уже более тысячи жителей нашей области. А правительство региона напоминает, что по номеру 122 также можно узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этим ограничениях.

В Кировской области проходит испытание вакцины от COVID-19, которая разработана центром имени М. П. Чумакова РАН. В настоящее время прививку новым препаратом сделали еще десяти добровольцам.

Тем временем, управление Роспотребнадзора по Кировской области постоянно проверяет, как предприятия и организации региона соблюдают ограничения, связанные с профилактикой распространения новой инфекции. В ведомстве сообщили, что с 25 марта по 17 декабря 2020 года по статье 6.3 КоАП РФ составлено 775 протоколов об административных правонарушениях.