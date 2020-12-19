Коронавирус в Кировской области: за несоблюдение ограничительных мер предприятиям выписаны штрафы на сумму более 4 млн рублей

По протоколам Роспотребнадзора суды вынесли 96 решений о назначении административных штрафов на сумму 4 млн 089 тысяч 500 рублей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Управление Роспотребнадзора по Кировской области постоянно проверяет, как предприятия и организации региона соблюдают ограничения, связанные с профилактикой распространения новой инфекции.
В ведомстве сообщили, что с 25 марта по 17 декабря 2020 года по статье 6.3 КоАП РФ составлено 775 протоколов об административных правонарушениях.
По данным протоколам суды вынесли:
- 96 решений о назначении административных штрафов на сумму 4 млн 089 тысяч 500 рублей;
- 63 предупреждения,
- 32 решения о приостановлении деятельности.
Основные нарушения:
• отсутствуют маски и кожные антисептики для сотрудников;
• нельзя применять имеющиеся дезинфицирующие средства;
• нет подтвержденных данных об организации ежедневного контроля температуры тела сотрудников;
• не применяются устройства для обеззараживания воздуха;
• не соблюдается социальная дистанция, нет специальной разметки;
• нет контроля за соблюдением режима со стороны руководителей, работники не понимают важность соблюдения режимных моментов.
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