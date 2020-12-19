Коронавирус в Кировской области: за несоблюдение ограничительных мер предприятиям выписаны штрафы на сумму более 4 млн рублей

По протоколам Роспотребнадзора суды вынесли 96 решений о назначении административных штрафов на сумму 4 млн 089 тысяч 500 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Кировской области постоянно проверяет, как предприятия и организации региона соблюдают ограничения, связанные с профилактикой распространения новой инфекции.

В ведомстве сообщили, что с 25 марта по 17 декабря 2020 года по статье 6.3 КоАП РФ составлено 775 протоколов об административных правонарушениях.

По данным протоколам суды вынесли:

- 96 решений о назначении административных штрафов на сумму 4 млн 089 тысяч 500 рублей;

- 63 предупреждения,

- 32 решения о приостановлении деятельности.

Основные нарушения:

• отсутствуют маски и кожные антисептики для сотрудников;

• нельзя применять имеющиеся дезинфицирующие средства;

• нет подтвержденных данных об организации ежедневного контроля температуры тела сотрудников;

• не применяются устройства для обеззараживания воздуха;

• не соблюдается социальная дистанция, нет специальной разметки;

• нет контроля за соблюдением режима со стороны руководителей, работники не понимают важность соблюдения режимных моментов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте