Статистика по COVID-19 в Кировской области: к аппаратам ИВЛ подключены 18 пациентов

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3960 жителей области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 20 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 244 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период выздоровело 559 человек.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3960 жителей области, у 3507 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3259 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 453 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 115 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходят лечение 13449 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5466 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 601 жителя региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1569 раз.

Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.