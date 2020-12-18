Испытания вакцины центра имени М. П. Чумакова в Кирове перешли на третий этап

Ученые изучают эффективность и безопасность вакцины в плане временном. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области стартовал третий этап второй фазы испытаний вакцины от COVID-19, которая разработана центром имени М. П. Чумакова РАН. Как рассказала руководитель центра клинических исследований регионального медуниверситета Надежда Яговкина, существуют четыре этапа испытаний.

В настоящее время прививку новым препаратом сделали еще десяти добровольцам.

- Мы будем изучать эффективность и безопасность вакцины в плане временном, - рассказала Надежда Яговкина. - Это может показать, как долго действует наша вакцина, как часто человеку нужно будет вакцинироваться – раз в год, раз в два года, какой титр антител сохраняется в течение какого периода времени.

Напомним, что на втором этапе вакцину получили 70 добровольцев. Сейчас они находятся дома и чувствуют себя хорошо. Врачи продолжают следить за их самочувствием.

Кроме того, в регионе продолжается прививочная компания от коронавируса вакциной «Спутник V». Запись проводится по единому номеру «122».