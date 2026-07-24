После ракетного удара в Кирове восстанавливают свет и воду

В Кирове изменили маршруты транспорта после ракетного удара. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове продолжаются работы по ликвидации последствий ракетного удара, о котором утром 24 июля сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

По словам главы региона, целью атаки стало одно из городских предприятий. В результате есть пострадавшие, которым оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте продолжают работать оперативные службы. Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем.

Позже в правительстве Кировской области сообщили, что на Филейке специалисты восстанавливают электро- и водоснабжение. В первую очередь коммунальные ресурсы планируют вернуть в социальные учреждения и жилые дома.

Из-за последствий происшествия временно изменена схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов №2, 11, 19, 20, 22, 26, 33, 44, 46, 50, 51, 53, 90 и 120 следуют до перекрестка Октябрьского проспекта и улицы Дзержинского. Троллейбусы №1, 3 и 4 временно разворачиваются на площади Лепсе.