Пострадавшим оказывают помощь: в Кирове восстанавливают работу инфраструктуры

В Кирове продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по предприятию.

Сегодня, 24 июля, утром одно из предприятий Кирова подверглось ракетной атаке. О происшествии сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, в результате удара есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать экстренные и оперативные службы, а ситуацию глава региона назвал контролируемой.

Одновременно с ликвидацией последствий власти напомнили жителям о действующих ограничениях. По решению антитеррористической комиссии Кировской области запрещено публиковать в социальных сетях, средствах массовой информации и других открытых источниках фотографии, видеозаписи и любую информацию, которая может помочь определить место атаки, объект, подвергшийся удару, или характер повреждений. Александр Соколов призвал жителей соблюдать эти требования и не распространять подобные материалы.

Параллельно в городе ведутся аварийно-восстановительные работы. Специалисты восстанавливают электроснабжение в районе Филейки. В первую очередь электричество планируют вернуть в социальные учреждения и жилые дома. Сотрудники «Водоканала» также приступили к восстановлению водоснабжения. После заполнения системы вода постепенно начнет поступать в квартиры жителей.

Из-за последствий удара временно изменена схема движения общественного транспорта. Несколько автобусных маршрутов перенаправлены по альтернативным улицам. Так, автобусы № 44, 46, 51, 53 и 90 следуют через Октябрьский проспект, улицы Свердлова и Подгорную до остановочного пункта «ГеоЗавод». Маршруты № 2, 19, 22 и 33 временно не заезжают на площадь ХХ Партсъезда, а следуют по улице Дзержинского.

Изменения коснулись и других направлений. Автобусы № 11 и 50 идут через улицы Дзержинского, Октябрьский проспект, Свердлова и Подгорную до остановки «ГеоЗавод». Маршрут № 26 временно следует до остановочного пункта «Северная больница», а часть рейсов автобуса № 20 организована по измененной схеме через улицы Жуковского, Подгорную и Свердлова. Троллейбусы маршрутов № 1, 3 и 4 пока курсируют только до площади имени Лепсе.

Городские власти просят кировчан учитывать временные ограничения при планировании поездок и следить за официальной информацией о работе транспорта и восстановлении коммунальной инфраструктуры. Аварийные службы продолжают устранять последствия происшествия, чтобы как можно быстрее вернуть город к привычному режиму работы.