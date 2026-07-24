Фото: Алексей ФОКИН.

Утренняя атака на Кировскую область, к сожалению оказалась трагической. Ракетный удар ВСУ по предприятию в Кировской области 24 июля 2026 года привел к гибели шести человек. Публикуем последние новости, которыми поделился губернатор региона.

Ракетный удар ВСУ по предприятию в Кировской области 24 июля 2026 года: что известно к этому часу

Об атаке по промышленной зоне в Кировской области рассказал утром губернатор региона Александр Соколов. Ракетный удар ВСУ по предприятию в Кировской области 24 июля 2026 года принес разрушения и гибель шести сотрудников. Данных о том, на какое предприятие совершена атака нет - губернатор напомнил про решение антитеррористической комиссии региона о запрете на публикацию фото, видео и любой информации о последствиях атак, которая позволяет идентифицировать объект атаки.

Пострадавшие и погибшие в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кировской области 24 июля 2026 года

Уже днем стало известно, что при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кировской области 24 июля 2026 года, к сожалению не обошлось без жертв. Пострадавшими названы 32 человека. Шесть человек по данным губернатора погибли на месте.

Также власти сообщили, что всем семьям погибших власти окажут поддержку, выплатят компенсации. С пострадавшими работают медики - части людей понадобилось только амбулаторное лечение, других госпитализировали.

Последствия ракетного удара ВСУ по предприятию в Кировской области 24 июля 2026 года

Известно, что сейчас пожар уже потушен. Последствия ракетного удара ВСУ по предприятию в Кировской области 24 июля 2026 года - это не только гибель людей, но и проблемы с инфраструктурой. Из-за атаки были проблемы с подоснабжением и подачей света, но сейчас они устранены, все восстановлено.

Также губернатор сообщил, что сейчас специальная административная комиссия проводит обследование поврежденных домов - по итогам будет принято решение об оказании помощи.

Напомним, что утром ВСУ предприняли атаки также на Ленинградскую область - здесь начался пожар на двух логистических комплексах Wildberries. Сейчас производится тушение огня. Есть пострадавшие.