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НовостиОбщество25 сентября 2023 8:43

В Кирове хотят закрыть завод бытовой техники Candy

Это решение связано с падением прибыли
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Производство планировало наладить выпуск более современных моделей стиральных машин в текущем году. Фото: kirovreg.ru

Производство планировало наладить выпуск более современных моделей стиральных машин в текущем году. Фото: kirovreg.ru

Завод бытовой техники Candy в Кирове планируют закрыть. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, это связано с падением прибыли, которое зафиксировали еще в феврале 2022 года.

- Продукция, которую выпускало предприятие, была рассчитана в том числе и на европейский рынок. Однако участники рынка говорят, что на производстве Candy стоят устаревшие линии. Предприятие может быть продано по цене недвижимости или обанкрочено, - отмечает портал.

Теперь китайский производитель Haier, владеющий российским юрлицом бренда Candy, решил закрыть предприятие.

При этом в апреле 2023 года предприятие уже приостанавливало выпуск бытовой техники. Однако, как выяснилось позднее, это было связано с затариванием складов. Завод планировал выпускать более современные модели стиральных машин уже в текущем году.