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НовостиОбщество20 апреля 2023 8:37

Кировский завод «Веста» приостановил выпуск бытовой техники Candy

Причины - снижение спроса и повышение курса валют
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Производство приостановилось 17 апреля.

Производство приостановилось 17 апреля.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове завод «Веста» приостановил выпуск бытовой техники Candy. По данным портала «КоммерсантЪ», у производителей возникли проблемы из-за снижения спроса и роста конкуренции со стороны других марок.

- На стабильность производства повлияли в первую очередь изменение спроса и задержки в международных производственно-логистических цепочках. Мы привержены непрерывности производственных процессов, компания принимает все необходимые меры для удовлетворения всех запросов деловых партнеров и конечных потребителей, - рассказали порталу в пресс-службе Candy.

Производство приостановили 17 апреля. По данным «Ъ», проблемы у компании возникли в том числе из-за повышения курса валют, и только по одной этой причине она лишилась 15% прибыли. Однако эксперты уверены, что к лету Candy возобновит работу.