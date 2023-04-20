Кировский завод «Веста» планирует начать выпуск новых стиральных машин Candy

На производство прибыло новое оборудование, планируется запуск второй линии сборки. Фото: kirovreg.ru

Кировский завод «Веста», выпускающий бытовую технику Candy, продолжает работу и планирует выпускать новые модели стиральных машин. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

19 апреля завод посетил зампред правительства Михаил Сандалов, где встретился с гендиректором «Весты» Винченцо Руокко. По словам последнего, вынужденный простой связан с затариванием складов. Завод приостанавливал работу с 17 по 21 апреля.

- Сезон продаж у нас бывает летом и складские запасы продукции возросли. В этом году у нас возникли небольшие вопросы с логистикой: на данный момент наше производство полностью ориентировано на российский рынок. Могу заверить, что все сотрудники нашего завода выйдут на работу 24 апреля, - сообщил гендиректор завода.

На производство также прибыло новое оборудование автоматической сборки, которое установят в текущем году. Это позволит увеличить объемы и начать производство более современных моделей. В 2023 году также планируется запуск второй новой линии сборки.