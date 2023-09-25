Адская боль при движении: кировчане выхаживают лисенка Куклу

Операция длилась больше 3 часов. Фото: vk.com/nest_xxl

В центре «Большое гнездо» новая подопечная - Кукла. Это лисенок, попавший под машину.

- Сломан таз и правое бедро, - рассказали в центре спасения животных. - Ждать было нельзя: один из отломков бедра проткнул мышцы и кожу, второй рассыпался на осколки. При малейшем шевелении они причиняли малышке адскую боль.

Операция длилась более 3 часов. Кость собирали по крупицам.

- Кукла проснулась быстро и сразу попыталась встать, - делятся волонтеры. - Пока, конечно, не получилось.

Ранее «Большое гнездо» уже приютило Патрика - другого лисенка, попавшего в ДТП. У него множественные переломы и некроз.