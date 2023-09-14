Лисенку, попавшему в тяжелое ДТП, выбрали имя

Лиса также предлагали назвать Фоксом Малдером, Факелом, Янтарем. Фото: vk.com/nest_xxl

Несколько недель назад волонтеры Центра «Большое гнездо» начали выхаживать лисенка, попавшего в аварию. Диагнозы непростые - от множественных переломов до некроза. К счастью, он медленно, но поправляется.

Волонтеры предложили подписчикам Центра выбрать имя, подходящее этому лису. Вариантов от самих подписчиков было много: Фокс Малдер, Римус, Алис, Янтарь, Факел и пр.

Больше всего откликов получило имя Патрикей (Патрик) - его и дадут лисенку. Сотрудникам Центра оно тоже понравилось больше всего.

Остальные предложенные варианты волонтеры обещают дать другим своим подопечным - их список регулярно пополняется.