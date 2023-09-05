Рваная рана, переломы и некроз: волонтеры спасают лисенка после ДТП

Лис уже начал вставать на лапы. Фото: vk.com/nest_xxl

Две недели назад волонтеры центра «Большое гнездо» забрали из-под Кирово-Чепецка лисенка. Его сбила машина: переломы таза, повреждения хвоста, рваная рана через весь пах.

Волонтеры благодарят всех, кто приносит еду и подстилки, помогает деньгами.

- Лис уплетает все, аж попискивает, - пишут представители центра. - Он также кушает цыплят и мышей, но для набора веса куриные сердца, бедрышки и голени очень актуальны.

Фото: vk.com/nest_xxl

Операцию на тазу сделать не смогли: мышцы и кожа сильно пострадали, начался некроз. Ткани зачищают, промывают, рану перевязывают. Лис уже даже начал вставать на лапы.

- Конечно, он будет сильно хромать, - заключают волонтеры. - Поэтому на волю его вернуть не получится.

Кировчанам также предлагают помочь с выбором имени для лиса.