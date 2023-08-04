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НовостиДом. Семья4 августа 2023 7:16

Центр спасения животных «Большое гнездо» закупил оборудование для диагностики

Деньги дал фонд президентских грантов
Петр МАКСИМОВ
Техника сделала доступной диагностику и анализы крови. Фото: vk.com/nest_xxl

Техника сделала доступной диагностику и анализы крови. Фото: vk.com/nest_xxl

На днях волонтеры центра спасения животных «Большое гнездо» впервые работали на собственном ветеринарном оборудовании.

Технику кировские активисты приобрели на средства от фонда президентских грантов.

- Теперь не надо ждать, - пишут волонтеры. - Экстренная помощь возможна здесь и сейчас! Нам стали доступны анализы крови и диагностика, что так важно при лечении, когда счет идет на минуты!

Первым пациентом стала серая ворона с нарушением обмена веществ: ее нашли на улице практически без перьев. Проблемы уже выявили, будут лечить.