Оборудование для диагностики питомцев и ставка ветврача: на что потратит президентский грант Центр реабилитации животных «Большое гнездо»

При встрече с травмированным животным можно написать в группу организации, к сообщению необходимо прикрепить фото питомца

В начале года Центр реабилитации животных «Большое гнездо» в Кирове выиграл президентский грант. Активисты отмечают, что намерены вложить средства в новое оборудование, а также расширить работу в сфере экологического образования населения. Подробнее о предстоящей деятельности в рамках гранта рассказала руководитель центра Гузель Зарипова.

«ПО СУТИ МЫ СОЗДАДИМ КЛИНИКУ ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ»

По словам девушки, часть средств пойдет на закупку ветеринарного оборудования для питомцев организации. Речь идет об аппаратах для УЗИ- и рентген-диагностики зверей, проведения анализов крови и других.

- По сути мы создадим ветеринарную клинику для диких животных с комплексом нужного оборудования, - пояснила создательница центра. - Что-то организация приобретет на свои деньги в рамках софинансирования по проекту, что-то - на средства гранта.

Активисты добавили, что на участке с вольерами разместится небольшое сооружение для пребывания волонтеров. Там же будут находиться корма и оборудование. Кроме того, в центре впервые появится оплачиваемая ставка для ветврача.

- Также мы оборудуем автомобиль для перевозки диких животных и выезда на отловы, - сообщила Гузель Зарипова. - Как показала практика, в этом есть необходимость. Звери попадают в различные ситуации, в которых обычный человек помочь не может. Например, травмированные лебеди на пруду, или рысь, которая бегает по городу. То есть в тех случаях, когда нужна помощь специалиста.

По словам Гузель Зариповой, активисты создадут ветеринарную клинику для диких животных с комплексом нужного оборудования

Размер выигранного организацией гранта составил около 4 миллионов 990 тысяч рублей. Софинансирование в рамках проекта запланировано на сумму чуть более 2 миллионов 511 тысяч рублей. Список денежных трат по гранту закрытый, статьи бюджета активисты указали еще в момент подачи заявки. Волонтеры отмечают, что оплатить этими деньгами другие расходы, например, корма, лекарства и транспорт, они не смогут. Поэтому центру по-прежнему требуется поддержка жителей.

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Помимо отлова травмированных и нуждающихся в помощи животных, активисты центра «Большое гнездо» будут давать консультации по обращениям жителей, а также заниматься другой информационной работой.

- Мы хотим, чтобы животные не страдали по вине человека, поэтому расширяем работу в сфере экологического образования населения, - рассказала девушка. - То есть мы будем создавать информационные таблички, публиковать посты в нашей группе, а также распространять информацию через другие интернет-ресурсы. Мы расскажем кировчанам о том, как вести себя при встрече с диким животным, и в каких случаях им следует помогать.

Гузель Зарипова пояснила, что речь идет, в том числе, о посещении леса. Люди видят маленьких совят и считают, что им требуется помощь. Однако на самом деле они просто рано выходят из гнезд. Тоже самое горожане думают об оленятах, которые потерялись. Хотя в действительности они могут лежать отдельно от мамы. Нередко кировчане путают птенцов и слетков. Голым птенцам, выпавшим из гнездам, на самом деле необходима помощь. Но не следует забирать покрытых перьями молодых птиц. Они еще не летают, но уже могут бегать, таким образом изучая мир.

Волонтеры «Большого гнезда» будут давать консультации по обращениям жителей

В центре добавили, что при встрече с травмированными зверями, неравнодушные горожане могут позвонить или написать в группу организации, к сообщению необходимо прикрепить фотографию животного. После обращения волонтеры расскажут, нужна ли питомцу помощь, и как ее оказать - самостоятельно либо доставить животное в центр. В сложных случаях активисты выедут на отлов.

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