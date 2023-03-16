Во время уборки вольеров приходится «играть в тетрис»: Центр реабилитации животных «Большое гнездо» в Кирове ищет новое помещение

Сейчас Центру требуется площадь от 100 квадратных метров

За время существования кировского Центра реабилитации животных «Большое гнездо» в организации лечились взрослые дикие кошки и рысята-сироты, неясыти, ласки, коршуны, ястребы и другие питомцы. Волонтеры содержали животных на втором этаже здания на улице Бородулина, а также на небольшом земельном участке с вольерами за городом. Однако со временем в Центре перестало хватать места для комфортного размещения всех питомцев. Кроме того, появились и проблемы с самим зданием.

ВЫРОСЛИ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ПЛОЩАДЕЙ

Создательница «Большого гнезда» Гузель Зарипова отмечает, что при приборке помещения животных необходимо перемещать из одного вольера в другой. Однако организовать дополнительные площадки в центре возможности нет. Поэтому питомцев приходится на некоторое время переселять в комнату для волонтеров или даже отправлять в коробку.

- Сложно качественно прибрать вольеры, когда там находятся животные, - пояснила активистка. - Поэтому каждый раз нам приходится буквально «играть в тетрис». Мы постоянно думаем о том, в какую комнату и как пересадить животных, чтобы провести уборку. Кроме того, если птицы находятся на лечении в боксе, то их приходится на время пересаживать в коробку. А это сильно вредит нашим питомцам.

Со временем в организации перестало хватать места для комфортного размещения всех питомцев

По словам девушки, во время таких переселений птицы могут обломать перья. И если у синичек или воробьев новые перья вырастут через месяц, то хищные птицы линяют всего 1-2 раза в год. Поэтому питомцам, сломавшим маховые перья во время лечения, приходится находиться в Центре до следующей линьки.

Не хватает площади в организации и для качественного содержания уток. Для таких птиц требуется большая емкость с водой, которую сейчас некуда поставить. При этом перья уток сохраняют водоотталкивающие свойства, только если находятся в постоянном контакте с жидкостью. Таких птиц волонтеры тоже не могут выпустить в природу до линьки.

Из-за длительного нахождения в замкнутом пространстве возникает новая неприятность - у животных заметно падает иммунитет, возникают новые болезни. Это возлагает на волонтеров финансовые обязательства по дополнительному лечению и закупке корма для птиц. Кроме того, в Центре на постоянной основе остаются жить травмированные питомцы, которые уже не смогут вернуться в природу. Дело в том, что найти для них подходящие условия для проживания вне организации довольно сложно.

- К нам обращаются люди с посылом, что они готовы забрать к себе каких-то животных, - рассказала Гузель Зарипова. - Но жители, к сожалению, не понимают, что такие питомцы никогда не станут ручными. Кроме того, многие хотят «кого-то поэкзотичнее», например, сову. Когда же узнают, что кормить ее нужно мышами, и она всегда будет бояться контакта с человеком, желание у людей естественно отпадает.

ДЫРЫ В ПОЛУ И ПРОТЕКАЕТ КРЫША

Кроме того, что места в помещении недостаточно, в здании требуется провести капитальный ремонт. Так, уже не первый год в Центре протекает крыша, отсыревает одна из стен, необходимо заменить окна. Волонтеров также беспокоят дыры в полах и низкая температура в здании. Дело в том, что входная дверь полностью не закрывается - снизу остается большая щель. Помимо этого, волонтерам организации с животными и кормами приходится взбираться на второй этаж по уличной железной лестнице.

- Какой бы мы не наводили порядок, в таких условиях его хватает лишь на пару дней, - поделилась кировчанка. - Затраты на проведение капремонта потребуются огромные, поэтому сейчас мы находимся в поисках нового здания. Правда, пока безуспешно. Волонтеры изучили все возможные варианты на сайтах объявлений. Однако нам либо не подходит стоимость аренды, либо тяжело добраться до места на общественном транспорте. Пробовали обращаться и в администрацию города, но нам могут предложить либо собственность в жилых домах, либо в неудовлетворительном состоянии.

Активисты хотели бы также арендовать и более просторный земельный участок за городом, чтобы разместить там большие вольеры

По словам девушки, сейчас Центру требуется площадь от 100 квадратных метров. Кроме того, согласно законодательству здание должно быть не жилым и удалено от таких домов не менее, чем на 100 метров. При этом важно, чтобы до места можно было легко добраться на общественном транспорте или автомобиле и без труда привезти туда животных. Для комфортного содержания питомцев необходим и стандартный набор коммунальных услуг: вода, канализация, электричество, отопление.

Активисты хотели бы также арендовать и более просторный земельный участок за городом, чтобы разместить там большие вольеры для адаптации животных к природным условиям. В том числе, и для зимовки перелетных птиц, которым из-за травм не удалось улететь на юг. По словам Гузель, волонтеры понимают, что сейчас перед ними стоит непростая задача и надеются, что помощь активистам смогут оказать представители бизнеса.

Рысь, лебеди, полярная сова: каких животных спасает Центр «Большое гнездо» в Кирове

Приборка клеток и вольеров, кормление животных, отловы, покупка кормов - так выглядит день создательницы Центра реабилитации животных «Большое гнездо» Гузель Зариповой. При этом кировчанка совмещает волонтерскую деятельность с работой в ветклинике и учебой. «Комсомолка» узнала, как маленькому сообществу активистов удается спасать десятки диких животных (подробности)