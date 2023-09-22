В Костино продолжается рекультивация крупнейшей в регионе свалки

Рекультивация свалки завершится в октябре 2024 года. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается рекультивация свалки в Костино. Подробности сообщает горадминистрация.

Сейчас подрядчик продолжает формировать свалочное тело. Эти работы завершатся в следующем месяце. На территории также устанавливают дренажные трубы для сбора фильтрата, предполагается система дегазации.

Далее специалисты начнут укладывать геомембрану - защитный экран, который не позволит осадкам попасть в свалочное тело, а вредным веществам - попасть в атмосферу. После начнется биологический этап рекультивации: подготовка почвы и посадка растений. Все работы идут по графику, без отставаний.

Рекультивация полигона в Костино должны полностью завершиться в октябре 2024 года.