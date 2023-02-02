Крупнейшую свалку Кировской области рекультивируют за 2,1 миллиарда рублей

Работы проведут в рамках нацпроекта «Экология». Фото: kirovreg.ru

В Кировской области рекультивируют крупнейшую свалку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Скопление мусора находится в поселке Костино. Площадь полигона составляет 27,7 га, высота слоя отходов 4-5 классов опасности - 35 метров. На работы выделено 2,1 миллиарда рублей.

- Рекультивация земельного участка выполняется посредством формирования свалочного тела и устройства экрана (рекультивационного многофункционального покрытия) из геосинтетических материалов и последующей реабилитации территории, - пояснили в управлении строительства.

Сначала предстоит установить временные ограждений и «бытовки», провести демонтаж, установить противофильтрационную завесу, устранить обводненность территории и лишь после этого провести саму рекультивацию.

На участке также обустроят водо-, тепло- и газоснабжение, а также водоотведение, создадут системы дегазации, резервуар сбора фильтрата и очистные сооружения. Рекультивация завершится благоустройством территории.

Работы должны выполнить до 11 ноября 2024 года.