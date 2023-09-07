В Костино продолжается рекультивация многолетней свалки

Работы на свалке в Костино продлятся до ноября 2024 года. Фото: kirovreg.ru

В Костино продолжается рекультивация крупнейшей свалки региона. Подробности сообщили в областном правительстве.

Напомним, объект представляет собой два свалочных тела: первое место скопления мусора, которое использовали с 1972 до 2006 года, и второе, куда вывозили отходы с 2006 по 2019 годы. Общий объем накопившихся ТКО - 3,17 млн кубометров - занимает площадь 27,7 га.

Сейчас подрядчик формирует из двух свалок единый террикон отходов с террасами. Рабочие также занимаются устройством противофильтрационной завесы. Рекультивация полигона в Костино должна закончиться 1 ноября 2024 года.

Добавим также, что работы идут в рамках нацпроекта «Экология». По нему в Кировской области запланировали рекультивацию шести свалок. На данный момент ликвидированы объекты в Вахрушах и Слободском. Сейчас работы идут в Кирове, Малмыже и Омутнинске.